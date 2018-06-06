ويتنافس الناديان على استقطاب اللاعب البرازيلي، رودريجو غوس، الذي يلعب حاليا مع نادي سانتوس، الذي برزت فيه موهبة نجم باريس سان جرمان نيمار دا سيلفا، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويرتبط غوس مع سانتوس بعقد حتى عام 2022، يتضمن شرطا جزائيا قدره 50 مليون يورو في حال رغبته في الرحيل عن النادي قبل انتهاء عقده.

ويتفاوض مندوبون من برشلونة وريال مدريد منذ أسابيع مع وكيل اللاعب البرازيل، الذي يطلق عليه "نيمار الجديد"، من أجل الظفر بخدماته في فترة انتقالات الصيف المقبلة.

لكن المشكلة، التي تواجه الفريقين هي أن غوس لا يزال تحت السن القانونية التي لا تسمح له بالانتقال، ويتعين عليه وعلى برشلونة وريال مدريد الانتظار حتى يناير المقبل، حتى يبلغ اللاعب 18 عاما.