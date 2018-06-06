وكانت اللاعبة الأميركية المصنفة 13، التي خاضت ثالث مباراة لها على التوالي في دور الثمانية بالبطولات الكبرى، متأخرة 5-3 في المجموعة الأولى لكنها استطاعت زيادة وتيرة أدائها لتجهز على منافستها وتتقدم دون خسارة أي مجموعة.

وستلتقي كيز في قبل النهائي مع المصنفة العاشرة الأميركية سلون ستيفنز عقب تسعة أشهر من خسارتها أمامها في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة. وتحسن مستوى كيز كثيرا على الملاعب الرملية في السنوات الماضية.

وعلى الرغم من ان استعداداتها لرولان غاروس تأثرت بسبب اصابة في أحد أضلاعها والتي أجبرتها على الانسحاب من بطولة روما، تشعر كيز بأنها على ما يرام.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاما "على الرغم من أنني خسرت بعض المباريات، فإنني أديت بشكل جيد حقا حتى في شتوتغارت. كل هذا ساعدني اجمالا على الظهور بشكل أكثر ثقة". وبدا التماسك على اللاعبتين خلال ضربات الإرسال رغم الأجواء الرطبة في ملعب سوزان لنجلن حيث لم تكسر أي منهن ارسال منافستها في أول ستة أشواط.