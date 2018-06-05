وتخوض إيران غمار كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، وتلعب مباراة استعدادية أخيرة، الجمعة، ضد ليتوانيا في موسكو.

ووقعت إيران في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب والعملاقين الإسباني والبرتغالي بطل أوروبا.

ويبدأ المنتخب الإيراني مشواره في 15 يونيو في سان بطرسبرغ ضد المغرب.

يشار إلى أن روسيا ستحتضن منافسات كأس العالم خلال الفترة الممتدة ما بين 14 يونيو و15 يوليو.