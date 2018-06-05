وخاض "نسور قرطاج" مباراتين وديتين في الأيام الماضية تحضيرا لكأس العالم التي تنطلق في 14 يونيو في روسيا.

وكانت الأولى ضد البرتغال في 29 مايو في مدينة براغا البرتغالية (2-2)، والثانية في جنيف ضد تركيا (2-2) في الأول من يونيو.

وأظهرت لقطات المباراتين أن معز حسن، حارس مرمى نادي شاتورو الفرنسي، كان يسقط أرضا من دون احتكاك ظاهر مع لاعبي المنتخب المنافس في الشوط الثاني.

وفي حين كان أفراد الجهاز الطبي يدخلون أرض الملعب لـ "معالجة" حسن، بينما يقوم زملاؤه بالتوجه الى دكة البدلاء لشرب المياه وتناول التمر.

وتفرض أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) معالجة إصابات حراس المرمى على أرض الملعب، على عكس اللاعبين الآخرين الذين يتم نقلهم الى خارج الملعب وتستكمل المباراة بينما يخضعون للعلاج.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، أكد معلول أنه هو من طلب من حسن تصنع الاصابة ليمنح زملاءه وقتا لتناول الطعام.

وقال "أنا أعددت ذلك. حضرنا ذلك لأن في صفوفنا عدد كبير من اللاعبين الصائمين (...) لم يسر الأمر على ما يرام، في المباراة الأولى، لأن معز لم يفهم بشكل جيد ما طلبته منه. قلت له أن يسقط أرضا ويسمح للاعبين بالإفطار. حتى نحن أعضاء الجهاز الفني".

وأضاف "يحق للاعبين القيام بما عليهم القيام به. هذا ديننا. من الصعب البقاء 16 ساعة من دون مياه، من دون شرب. لاسيما في ظل وجود حصتين تدريبيتين. إلا أننا تأقلمنا".

وتقام منافسات كأس العالم بين 14 يونيو و15 يوليو، وعليه سيمتد شهر الصوم حتى بداية المونديال تقريبا.



وتشارك تونس في المجموعة السابعة مع إنجلترا وبلجيكا وبنما، وتخوض مباراتها الأولى ضد إنجلترا في 18 يونيو.

وأوضح معلول أن اللاعبين لا يعانون من مشاكل جراء الصوم خلال الفترة التحضيرية "المشكلة ليست الآن. المشكلة هي بعد رمضان. العضلات ستكون متعبة بعض الشيء. آمل في أن يتمكنوا (اللاعبون) من الصمود".