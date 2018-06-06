واستبعد مدربو المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في النهائيات، وهي مصر والسعودية وتونس والمغرب، بعض اللاعبين، لتقتصر القوائم على 23 لاعبا لكل منتخب، وذلك بعد أن خاضت تلك المنتخبات عدة مباريات ودية، واستقر المدربون على اللاعبين الذين سيخوضون المباريات في مجموعاتهم.

وكانت القوائم الأولية للمنتخبات الوطنية قد ضمت 27 أو 28 لاعبا لكل منها، غير أن العدد المطلوب للاعبين في النهائيات لا يزيد على 23 لاعبا.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ العرب التي تشارك فيها 4 منتخبات عربية دفعة واحدة، حيث سبق أن شاركت 3 منتخبات عربية في مونديالي المكسيك عام 1986 وفرنسا عام 1998.

يشار إلى أن المنتخب السعودي (الصقور الخضر) يشارك للمرة الخامسة نهائيات كأس العالم، وذلك في الأعوام 1994 و1998 و2002 و2006 بالإضافة إلى المشاركة الحالية، وسيكون ضمن المجموعة الأولى مع الدولة المضيفة للبطولة روسيا إلى جانب أوروغواي والدولة العربية الأخرى مصر (منتخب الفراعنة) التي تشارك للمرة الثالثة في المونديال في الأعوام 1934 و1990 و2018.

أما تونس (نسور قرطاج)، فهي تشارك مثل السعودية للمرة الخامسة، في الأعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018، وكذلك الحال مع المغرب (أسود الأطلس) التي شاركت في الأعوام 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.