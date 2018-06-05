وخاض اللاعب البالغ عمره 34 عاما أكثر من 250 مباراة مع يوفنتوس، وفاز بلقب الدوري في كل موسم من مواسمه السبعة هناك. واختير لحمل شارة قيادة سويسرا في 2016 وخاض 99 مباراة مع بلاده.

وبات ليختشتاينر أول لاعب ينضم لأرسنال بعد تعيين المدرب أوناي إيمري بدلا من أرسين فينغر الشهر الماضي.

وقال إيمري في بيان "ستيفان سيضيف لنا خبرة كبيرة وقدرة على القيادة في تشكيلتنا. إنه لاعب صاحب إمكانيات كبيرة ويتصرف بشكل إيجابي جدا ويتحلى بالإصرار".

وأضاف "ستيفان سيضيف لنا داخل الملعب وخارجه".

وبدأ ليختشتاينر مسيرته على المستوى الفريق الأول مع جراسه وبرز السويسري في 2001 وانتقل إلى ليل الفرنسي، كما لعب في صفوف لاتسيو الإيطالي قبل الانضمام إلى يوفنتوس في 2011.