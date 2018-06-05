ونشر النادي السعودي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد فيه أنه تم اعتماد القائمة الأولية للاعبين، الذين انتهى ارتباطهم بالنادي رسميا بانتهاء عقودهم أو عبر توقيع مخالصة وعلى رأسهم كهربا، موجها الشكر والتقدير لهم على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

وجاء في البيان: "اعتمد مجلس إدارة النادي برئاسة نواف بن ناصر المقيرن، القائمة الأولية للاعبين الذين انتهى ارتباطهم بالنادي رسميا بانتهاء عقودهم أو عبر توقيع مخالصة بناء على الاستراتيجية الفنية والتطويرية التي رفعتها إدارة كرة القدم للارتقاء بالفريق الأول نحو تحقيق أفضل المستويات والنتائج بإذن الله".

وضمت قائمة الراحلين من اتحاد جدة كلا من محمود كهربا وعدنان فلاتة وياسين حمزة وربيع السفياني وعوض خريص وبدر النخلي وتركي الخضير وهاني الناهض وتركي الجلفان وأحمد العوفي وفيصل الخراع وماجد الخيبري وأحمد الناظري وفهد الأنصاري.

وقدم كهربا مستويات رائعة مع نادى اتحاد جدة خلال فترة الإعارة، التي قضاها قادما من الزمالك، إذ ساهم في حصوله على الفريق على بطولتي كأس ولى العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.