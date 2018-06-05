فالمنتخب الألماني فجر مفاجأة كبيرة بإعلانه استبعاد "نجم البرميرليغ"، ليروي سانيه، من قائمة المنتخب الألماني النهائية في المونديال، بعد أن اختير كأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مساهمته بتحقيق مانشستر سيتي للقب الدوري، بتسجيله 10 أهداف وصناعته لـ15 آخرين.

واستعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أسماء نجوم كبيرة غائبة عن مونديال روسيا 2018 في تشكيلة خيالية يمكنها تكوين فريق كامل يستطيع الفوز على أي فريق.

ووفقا للخطة التي عرضتها الصحيفة البريطانية، (4-1-3-2)، سيكون في حراسة المرمى السلوفيني جان أوبلاك (أتليتيكو مدريد الإسباني).

خط الدفاع

في مركز الدافع الأيمن سيحل الأكوادوري أنطونيو فالنسيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وقلبي الدفاع من الهولندي فان دايك (ليفربول الإنجليزي) والإيطالي ليوناردو بونوشي (آيه سي ميلان الإيطالي) والمدافع الأيسر سيكون النمساوي دافيد ألابا (بايرن ميونيخ الألماني).

خط الوسط

وسيحل في مركز الوسط المدافع الإيطالي ماركو فيراتي (باريس سان جرمان الفرنسي) وأمامه الثلاثي الهجومي من اليمين الجزائري رياض محرز (ليستر سيتي الإنجليزي) والويلزي غاريث بيل (ريال مدريد الإسباني) وعلى اليسار الألماني ليروي سانيه (مانشستر سيتي الإنجليزي).

خط الهجوم

الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (أرسنال الإنجليزي).

دكة الاحتياطي

الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما (آيه سي ميلان الإيطالي) والفرنسي أيميريك لابورت (مانشستر يونايتد الإنجليزي) والبرازيلي أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) والبلجيكي رادجا ناينغولان (آيه إس روما الإيطالي) والبوسني ميراليم بيانيتش (يوفنتوس الإيطالي) والتشيلي أليكسيس سانشيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) والأرجنتيني ماورو إيكاردي (إنترناسيونالي ميلانو الإيطالي).

وغاب عن التشكيلة التخيلية لاعبون آخرون مثل الإسبانيين ألفارو موراتا وسيسك فابريغاس والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والتشيلي أليكس فيدال والألماني ماريو غوتزه، فيما لم يتعرض التقرير للاعبين المصابين مثل البرازيلي داني ألفيش والإنجليزي أوكسليد تشامبرلين.