وكانت سلوفاكيا البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط اف سي كوبنهاغن الدنماركي يان غريغوس في الدقيقة 59، بيد ان المغرب رد بعد 5 دقائق عبر البديل ايوب الكعبي، قبل ان يسجل يونس بلهندة هدف الفوز في الدقيقة 74.

وهو الفوز الثالث للمغرب ضمن استعداداته للعرس العالمي بعدما كان تغلب على صربيا 2-1 في تورينو في 23 اذار/مارس الماضي واوزبكستان 2-صفر في الدار البيضاء في 27 منه، قبل ان يسقط في فخ التعادل امام اوكرانيا صفر-صفر الخميس الماضي.

ويخوض المغرب مباراته الإعدادية الأخيرة ضد استونيا السبت المقبل، قبل أن يبدأ مشواره في النهائيات بمواجهة إيران في 15 حزيران/يونيو الحالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم البرتغال (سيواجهها في 20 منه) واسبانيا (25 منه).

وفرض المنتخب المغربي أفضليته على مجريات الشوط الاول وخلق العديد من الفرص وواصل أفضليته في الشوط الثاني لكن سلوفاكيا وخلافا لمجريات اللعب نجحت في افتتاح التسجيل عبر غريغوس بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة على يمين الحارس بونو (57).

ودفع رونار بالكعبي مباشرة بعد الهدف مكان خالد بوطيب، وكاد بوصوفة يفعلها بضربة رأسية إثر تمريرة من زياش لكن الحارس أبعد الكرة إلى ركنية (58) التي كانت مصدر هدف التعادل عندما انبرى لها زياش وتابعها الكعبي برأسه من مسافة قريبة (59).

يذكر أن الكعبي هو أحد لاعبين محليين في التشكيلة الرسمية بعد حارس مرمى اتحاد طنجة أحمد رضى التكناوتي.

وأهدر لاعب وسط شالكه الالماني أمين حارث، بديل المدافع حمزة منديل، فرصة التقدم عندما تلقى كرة داخل المنطقة لعبها فوق العارضة (64).

ونجح بلهندة في منح التقدم للمغرب بهدف رائع عندما تلقى كرة أبعدها المدافع لوبومير ساتكا برأسه فهيأها لنفسه على صدره في حافة المنطقة وسددها قوية بيمناه على يمين الحارس (74).