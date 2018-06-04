وقالت حاملة الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام في عصر الاحتراف "23 لقبا"، والتي كانت تخوض أول بطولة كبرى لها منذ مطلع العام الماضي، إنها تعرضت لإصابة عضلية في صدرها خلال مباراتها بالدور الثالث ضد الألمانية جوليا غورغيس، وباتت "غير قادرة على إرسال الكرة".

وأضافت سيرينا في مؤتمر صحفي: "لسوء الحظ أعاني من بعض المشكلات في عضلة بالصدر. في الوقت الحالي، سيكون من الصعب أن ألعب".

وواصلت: "سأخضع للفحص بأشعة الرنين المغناطيسي غدا وسأظل هنا للعرض على الأطباء والمزيد من المتخصصين بقدر المستطاع. لا أدري مدى خطورة الإصابة حتى أحصل على هذه النتائج".

وكانت النجمة الأميركية قد حجزت مقعدها في ثمن النهائي من بوابة الألمانية يوليا جورجيس. في حين تأهلت شارابوفا على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة سادسة بنتيجة 6-2 و6-1، في مباراة لم تستمر أكثر من 59 دقيقة السبت الماضي، حسب ما ذكرت "رويترز".