لهذا، وبالنسبة للاعب كرة القدم، لا يوجد فرصة أثمن من تلك التي يقدمها المونديال، ليس فقط من أجل ارتداء قميص المنتخب ووضع بصمة دولية على السيرة الذاتية، وإنما من أجل التألق والاحتراف، والترويج للاعب على رادار كبرى الأندية الأوروبية.

وفي النسخة الحالية من المونديال، التي تستضيفها روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو ولغاية 15 يوليو المقبل، يبرز عدد لا بأس به من الأسماء الشابة التي قد لا تكون على جدار الواجهة في منتخباتهم، إلا أن الفرصة مواتية لأن يصبحوا بذات الشهرة والأهمية.

من بين هذه الأسماء، يظهر اسم اللاعب الألماني البالغ من عمر 22 عاما، يوليان براندت، خصوصا بعد أن ضمته التشكيلة الرسمية والأخيرة لأبطال العالم في المونديال، والتي أعلنها الاثنين المدير الفني للمانشافت خواكيم لوف .

قدم لاعب وسط باير ليفركوزن براندت، مستويات مبهرة مع فريقه في البوندسليغا، وبات واحدا من أفضل المواهب الأوروبية الواعدة، وقد ارتبط اسمه كثيرا بالانتقال إلى أندية كبيرة مثل بايرن ميونيخ وليفربول الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

يذكر بأن يوليان بارندت كان قد جدد عقده رسميا لمدة ثلاث سنوات، حتى عام 2021، على الرغم من الشائعات التي ربطته بالرحيل عن الفريق خلال الفترة الماضية.