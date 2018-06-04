وكان برشلونة قد أعلن الأحد عن تمديد عقد اللاعب البالغ 24 عاما خمسة أعوام، ما سيبقيه في صفوف "كامب نو" حتى نهاية موسم 2022-2023.

وقال غوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة خلال مؤتمر صحافي عقده بعد تجديد العقد "إنه عقد لفترة طويلة مع بند جزائي يصل إلى 500 مليون يورو. نعتقد أنه مع هذا البند، لن يفكر أي شخص بالقدوم إلى هنا (للتعاقد مع أومتيتي)".

وأكد بارتوميو أن تمديد عقد الفرنسي هو "أفضل خبر لعشاق النادي. هذا اللاعب بات مهما جدا للفريق. وبدون صامويل لن يكون الفريق هو ذاته ونحن في حاجة إليه"، حسب ما نقلت "فرانس برس".

وانضم أومتيتي الى برشلونة قادما من ليون الفرنسي عام 2016 في صفقة قدرت قيمتها بـ 25 مليون يورو، في ما اعتبرته الصحافة الإسبانية أفضل تعاقد في عهد بارتوميو الذي يتولى رئاسة النادي منذ عام 2014.

وكانت قيمة البند الجزائي في العقد السابق محددة بـ 60 مليون يورو، ما أثار اهتمام أندية أوروبية للتعاقد معه، لاسيما لكون هذا المبلغ "متواضعا"، إذا ما تمت مقارنته بصفقات أخرى لمدافعين، مثل الهولندي فيرغيل فان دايك (من ساوثمبتون إلى ليفربول مقابل 84 مليون يورو)، والفرنسي إيمريك لابورت (من أتلتيك بيلباو الإسباني إلى مانشستر سيتي لقاء 70 مليون يورو).

وقطع أومتيتي تدريباته في معسكر المنتخب الفرنسي التحضيري لمونديال روسيا 2018، لتوقيع العقد الاثنين. وقال خلال المؤتمر الصحافي "أنا متوتر قليلا لأني سأتابع حلمي هنا. منذ اليوم الأول في برشلونة شعرت وكأني في منزلي وأريد أن أبقى لفترة 15 عاما".