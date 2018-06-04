وقال الخبير السياحي، إيهاب شكري، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر أن بنزيمة، سيقوم بزيارة إلى مدينة الغردقة لقضاء الإجازة السنوية له، والمشاركة بدعم وتنشيط السياحة في البحر الأحمر.



وسيشارك اللاعب أيضا في افتتاح أحد المنتجعات السياحية الجديدة بمدينة مرسى علم، كما أنه سيلتقط عددا من الصور في المنتجعات والمعالم والسياحية بالغردقة ومرسى علم، وأخرى وهو يقوم بعض الرحلات البحرية ويمارس رياضة الغطس، لينشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، كدعاية لدعم وتنشيط السياحة في البحر الأحمر.



ولفت شكري إلى أن الهدف من استضافة النجوم سواء في الفن أو الرياضة هو الترويج والتسويق السياحي للبحر الأحمر والأمن الذي تتمتع به المحافظة، بحسب ما أوردت صحيفة "المصري اليوم".