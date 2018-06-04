وذكر الاتحاد المغربي للعبة (الجامعة الملكية لكرة القدم) أن بدر بانون ونصير مزراوي، سيغادران معسكر المنتخب، فيما فضل المدرب الإبقاء على اللاعب وليد الحجام ضمن التشكيلة، حسب ما أوردت صحيفة "الصباح" المغربية.

ويخوض المنتخب المغربي معسكره الإعدادي بسويسرا تحضيرا للمونديال، حيث يواجه الاثنين منتخب سلوفاكيا، على أن تتوجه البعثة المغربية إلى إستونيا لخوض مباراة ودية مع منتخبها في 9 يونيو، قبل الانتقال مباشرة إلى مدينة فورونيغ الروسية، مقر إقامة وتدريبات المنتخب خلال نهائيات كأس العالم.

وجاءت تشكيلة "أسود الأطلس" على النحو التالي:

حراسة المرمى:

منير الكجوي المحمدي (نومانسيا الإسباني)، ياسين بونو (خيرونا الإسباني)، أحمد رضا التكناوتي (اتحاد طنجة).

الدفاع:

مهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي) وغانم سايس (وولفر هامبتون الإنجليزي) ومروان داكوستا (إسطنبول باشاكشهر التركي) ونبيل درار (فنربخشة التركي) وأشرف حكيمي (ريال مدريد الإسباني) وحمزة منديل (ليل الفرنسي) .

الوسط:

مبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي) وكريم الأحمدي العروسي (فاينورد روتردام الهولندي) ويوسف أيت بناصر (كان الفرنسي) وسفيان أمرابط (فاينورد روتردام الهولندي) ويونس بلهندة (غلطة سراي التركي) وفيصل فجر (خيتافي الإسباني) وأمين حارث (شالكة 04 الألماني) .

الهجوم :

خالد بوطيب (ماليطا سبور التركي) وعزيز بوحدوز (سانت باولي الألماني) وأيوب الكعبي (نهضة بركان) ونور الدين أمرابط (ليغانيس الإسباني) ومهدي كارسيلا (ستاندار دو لييغ البلجيكي) حكيم زياش (أجاكس أمستردام الهولندي) ويوسف النصيري (ملقا الإسباني).

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