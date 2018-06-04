وقالت الصحيفة إن ليفربول تقدم بعرض أولي، بلغت قيمته 90 مليون يورو، للحصول على خدمات أوبلاك.

وفي حال تم الانتقال، سيصبح أوبلاك أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم، متفوقا على الإيطالي جانلويجي بوفون حامل الرقم القياسي، عندما انتقل من بارما إلى يوفنتوس مقابل 52 مليون يورو في 2001.

وأطلق ليفربول حملة بحث جدية عن حارس مرمى جديد، بعد الأداء "الكارثي" لحارسه الألماني لوريس كاريوس في نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الماضي.

وخاض أوبلاك 4 مواسم مع أتلتيكو مدريد، ويمتلك خبرة جيدة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.