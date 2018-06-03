وقال النادي الكاتالوني في بيان إنه توصل واللاعب البالغ 24 عاما "إلى اتفاق حول تمديد عقد اللاعب لخمسة مواسم إضافية، حتى نهاية 2022-2023".

وأفادت "فرانس برس" بأن أومتيتي سيقطع معسكر المنتخب الفرنسي لمونديال روسيا 2018، للتوقيع على العقد صباح الاثنين، قبل أن يعقد مؤتمرا صحافيا بالمقر الإعلامي التابع لبرشلونة.

واعتبر برشلونة أن تمديد عقد اللاعب الذي انضم إلى صفوفه في 2016 قادما من ليون الفرنسي، يشكل "أنباء رائعة لمشجعي برشلونة"، مشيرا إلى أن أومتيتي أصبح "مكونا أساسيا من دفاع الفريق الأول خلال الموسمين اللذين أمضاهما مع النادي".

وكان برشلونة قد ضم قلب الدفاع في صفقة قدرت قيمتها بنحو 25 مليون يورو.

وأصبح أومتيتي المولود في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مدافع الارتكاز الثاني إلى جانب جيرار بيكيه.