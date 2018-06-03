وعرض مانشستر يونايتد قميصا جديدا كحلي اللون، لتكريم ذكرى إحراز الفريق لبطولة الأندية الأوروبية عام 1968.

وقدم النادي القميص الجديد بسعر 133 دولار أميركي، وهو ما أثار غضب جماهير النادي التي توقعت أن يكون ثمنه أقل من سعر القميص الرسمي، حسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وارتدى مانشستر يونايتد قميصا مشابها عندما أصبح أول ناد إنجليزي يحرز بطولة الأندية الأوروبية، التي سميت لاحقا بدوري أبطال أوروبا، عندما تغلب بنتيجة 4-1 على بنفيكا البرتغالي.

وسخر مشجعو النادي من الثمن المرتفع للقميص "الأنيق" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم: "أعشق هذا القميص الجديد.. ولكن سعره يعتبر مهزلة".