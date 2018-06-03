وأبدى النادي الكتالوني رغبة صريحة في التوقيع مع النجم الفرنسي خلال الأسابيع الماضية، كما أن الاتفاق على انتقال بقيمة 133 مليون دولار قارب على الإتمام، وفقا لصحيفة "ذا صن".

ويمنع قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي لاعب من توقيع عقد مع فريق آخر إلا في حال انتهاء عقده الحالي، أو قرب انتهائه (6 أشهر من الانتهاء).

وقالت أنباء إسبانية إن في حال ثبوت تهمة خرق القوانين على برشلونة، سيحرم النادي من التعاقد مع اللاعبين لمدة عامين ونصف، فيما قد يحرم النجم الفرنسي من اللعب لمدة 6 أشهر.

ويمتد عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2022.

وكان نجم أتلتيكو مدريد قال إنه سيكشف أمر انتقاله قبل بداية كأس العالم، مضيفا "نعم ستعرفون التفاصيل قبل حلول المونديال (14 يونيو)".

ويبقى مصير اللاعب غامضا إلى حدود الساعة، حيث تتوقع مصادر إعلامية أن يستمر اللاعب في أتلتيكو، فيما تقول أخرى إنه سيرحل إلى برشلونة.