وأورد الاتحاد، عبر موقعه، التشكيلة النهائية، غداة مباراة ودية ضد تركيا انتهت بالتعادل (2-2) بهدفي أنيس البدري والفرجاني ساسي.

وتلعب تونس ضمن المجموعة السابعة مع إنجلترا وبلجيكا وبنما، وتستهل مبارياتها ضد إنجلترا في 18 يونيو.

ويغيب نجم "نسور قرطاج" يوسف المساكني عن المونديال بسبب إصابة قوية بركبته تعرض لها مع فريقه الدحيل القطري.

وكان معلول استدعى، منتصف مايو، تشكيلة أولية من 29 لاعبا، تعادلت مع البرتغال 2-2 ثم تركيا بالنتيجة عينها.

وتخوض تونس مباراة استعدادية أخيرة في التاسع من يونيو ضد إسبانيا بطلة العالم 2010، التي تشارك في المجموعة الثانية من المونديال الروسي مع البرتغال والمغرب وإيران.

واستغنى معلول عن خليل شمام (الترجي)، معز بن شريفية (الترجي)، بلال المحسني (داندي يونايتد الأسكتلندي)، كريم لعريبي (تشيزينا الإيطالي)، محمد وائل العربي (تور الفرنسي) وأحمد العكايشي (الاتحاد السعودي).

وفي ما يأتي التشكيلة الرسمية:

- حراسة المرمى: أيمن المثلوثي (الباطن السعودي)، معز حسن (شاتورو الفرنسي)، فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي).

- الدفاع: حمدي النقاز (الزمالك المصري)، ديلان برون (غنت البلجيكي)، رامي البدوي (النجم الساحلي)، يوهان بن علوان (ليستر سيتي الانكليزي)، صيام بن يوسف (قاسم باشا التركي)، ياسين مرياح (الصفاقسي)، أسامة الحدادي (ديجون الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري).

- خط الوسط: إلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي)، محمد أمين بن عمر (الأهلي السعودي)، غيلان الشعلالي (الترجي)، الفرجاني ساسي (النصر السعودي)، أحمد خليل (الأفريقي)، سيف الدين الخاوي (تروا الفرنسي).

- الهجوم: فخر الدين بن يوسف (الاتفاق السعودي)، أنيس البدري (الترجي)، بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)، وهبي الخزري (رين الفرنسي)، نعيم السليتي (ديجون الفرنسي)، صابر خليفة (الأفريقي).