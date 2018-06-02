وكانت تصريحات رونالدو (33 عاما) عن الرحيل عقب المباراة قد فاجأت عشاق النادي الملكي وحتى رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

لكن، بحسب الصحيفة الإسبانية، فإن رونالدو قد كشف لزملائه نيته بشأن الرحيل عن الفريق الملكي قبل المباراة بوقت طويل.

وكان لاعبو الريال يعلمون أن مواجهة ليفربول ستكون الأخيرة إلى جانب رونالدو، إلا أنهم لم يتوقعوا هذه السرعة في كشف الأمر.

وبحسب الصحيفة، فإن رونالدو يريد ترك الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومما يشعر إدارة الريال بالطمأنينة بشأن بقاء رونالدو في النادي الملكي، هو أن الشرط الشرط الجزائي، الذي يبلغ مليار يورو قادر على كبح أي رغبة من جانب النجم البرتغالي في الرحيل.