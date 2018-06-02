ووفقا لصحيفة "إس" الإسبانية، التي طرحت على جمهور الميرنغي استطلاعا على موقعها بطرح عدد من الأسماء، التي يمكنها قيادة الفريق بعد زيدان للاختيار بينهم.

وصوت 120 ألفا من المشجعين في الاستطلاع، التي جاءت نتيجته 41 بالمئة لصالح كلوب مقابل 34 بالمئة لصالح مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وحل مدرب المنتخب الألماني، يواكيم لوف، في المرتبة الثالثة بنسبة 15 بالمئة، وحل في المركز الأخير مدرب أرسنال السابق، الفرنسي آرسين فينغر، بنسبة 9 بالمئة.

وجاء الاستطلاع بعد حديث بوتشيتينو مع إذاعة "الماركا، والذي قال فيه: "سعيد جدا في توتنهام بعد توقيع العقد الجديد.. الحديث عن مفاوضات مع فريق آخر ليس بالأمر الجيد الآن.. أعتقد أن فريقي يستحق كل الاحترام".

ولدى سؤاله إن كان تلقى عرضا من ريال مدريد، أجاب قائلا "لا.. لكن ما يجب أن يحدث سيحدث".

وأعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الخميس، استقالته من تدريب ريال مدريد، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

ورشحت تقارير إعلامية عدة مدربين لقيادة سفينة الريال، من بينهم أنطونيو كونتي وآرسين فينغر وخورخي سامباولي وماسيميليانو أليغري إلى جانب بوتشيتينو.