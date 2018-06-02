وتبادل الطرفان السيطرة في الشوط الأول مع افضلية واضحة لكولومبيا، وأضاع لمصر طارق حامد ومروان محسن ورمضان صبحي، ومن الطرف الآخر راداميل فالكاو (مرتان) وخاميس رودريغيز وخوان كوادرادو وماتيوس اوريبي.

ومع صافرة بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب منتخب كولومبيا الأرجنتيني خوسيه بيكرمان ثلاثة تغييرات دفعة واحدة، فيما دفع مواطنه هكتور كوبر مدرب مصر بعصام الحضري (45 عاما) الذي يأمل بأن يصبح أكبر حارس يخوض المونديال، بدلا من محمد الشناوي.

واستمر النسج في هذا الشوط على نفس المنوال، سيطرة ميدانية نسبية لكولومبيا، واضاعة فرص من الجانبين لينتهي اللقاء بتعادلهما سلبا.

وكانت مصر تعادلت مع الكويت 1-1 في 26 ايار/مايو، وستلعب ضد بلجيكا في بروكسل في السادس من حزيران/يونيو.

واوقعت قرعة المونديال مصر ضمن المجموعة الاولى التي تضم روسيا المضيفة والاوروغواي والسعودية، فيما ستلعب كولومبيا ضمن المجموعة الثامنة الى جانب بولندا والسنغال واليابان.