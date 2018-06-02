وقال منصف بلخياط، عضو اللجنة ووزير الرياضة المغربي السابق، "تمت المصادقة على الملف المغربي"، مضيفا أن اللجنة "أكدت اليوم قدرة المغرب تقنيا على تنظيم مونديال 2026."

ويتنافس المغرب على استضافة المونديال مع ملف ثان مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأشار بلخياط إلى أن اللجنة صادقت أيضا على ملف الترشيح المشترك، ما يعني أن المنافسة ستكون بين المغرب من جهة، والدول الثلاث من جهة أخرى، على نيل تأييد الدول الأعضاء في الفيفا لدى إجراء عملية التصويت لاختيار البلد المضيف في 13 يونيو في موسكو، عشية انطلاق منافسات مونديال روسيا 2018.