ونشر عدد من اللاعبين، على حساباتهم الرسمية بالمواقع الاجتماعية، صورا تجمعهم بزيدان مرفقين إياها بعبارات حب وتقدير واحترام.

ومن بين اللاعبين الذين ودعوا زيدان، كيلور نافاس وكيكو كاسيا ولوكا مودريتش وكارفاخال وأشرف حكيمي وراموس وثيو هيرنانديز ومارسيلو وبنزيمة ورونالدو، وآخرون.

وخلت قائمة اللاعبين المودعين من اللاعب الويلزي غاريث بيل، الذي لم يكلف نفسه عناء نشر أي صورة أو تدوينة على حساباته.

وقالت تقارير إعلامية إن هذا الأمر يعود إلى العلاقة المتوترة التي كانت تحكم الطرفين، حيث يعتبر بيل أن زيدان همشه ولم يعطه الفرصة لإثبات ذاته داخل المجموعة.

وأعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الخميس، استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الفني الفرنسي: "لقد اتخذت قرارا بأني لن أكمل مع ريال مدريد الموسم المقبل"، وتابع: "على الفريق الاستمرار بتحقيق الانتصارات".

يذكر أن زيدان فاز بـ9 ألقاب أثناء فترة تدريبه للفريق الملكي، كان آخرها الفوز على ليفربول الإنجليزي 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا، لينضم إلى مجموعة من صفوة المدربين تضم بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي فازوا بالكأس الأوروبية 3 مرات.