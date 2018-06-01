وأوضح لوفرين عبر موقع النواصل الاجتماعي "إنستغرام": "لا أرغب بالحديث مع مودريتش، ما زلت غاضبا، لكننا الآن من أجل سبب واحد وهو المنتخب الوطني.. كرواتيا"، وذلك في إشارة إلى إصابه صديقه المقرب صلاح في مباراة الريال.

وفي وقت سابق، علق لوفرين، على الإصابة التي تعرض لها زميله، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد قائلا: "أنا أشعر بالأسف له، لقد كنا غير محظوظين أمام ريال مدريد".

وأضاف: "نأمل أن يعود بسرعة، وأن يتمكن من المشاركة في كأس العالم مع منتخب مصر، هو غير محظوظ".

وكان النادي الملكي قد نجح في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة تواليا والثالثة عشر في تاريخ النادي، بعد الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف لهدف واحد في نهائي كييف.

يذكر أن صلاح تعرض لإصابة قوية في الكتف، بعد تدخل عنيف من جانب قائد الريال سرخيو راموس، غادر على إثرها الملعب بعد مرور نصف ساعة فقط من عمر المباراة ومن المتوقع أن يغيب لمدة 3 أسابيع.