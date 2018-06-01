وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نشرت الجمعة إن "خسارة كأس العالم عام 2014 كانت جرحا مفتوحا وسوف تظل كذلك. كنا قريبين من تحقيق أحلامنا لكن هذه كرة القدم والفريق الأفضل لا يفوز دائما".

وأضاف: "نريد رفع كأس العالم هذه المرة، لأنها الفرصة الأخيرة لجيلنا، رغم أننا نعرف مدى صعوبة الفوز باللقب"، متابعا: "حلمي مازال هو نفسه.. الفوز بكأس العالم".

ويبلغ ميسي (31 عاما) ومن غير المرجح أن يشارك في كأس العالم (2022) بسبب تقدمه في العمر.

وردا على سؤال بشأن أفكاره عن المجموعة الرابعة في كأس العالم، الموصوفة بـ"مجموعة الموت"، قال ميسي: "كل المباريات ستكون صعبة، لكننا جاهزون للعب".

وتضم المجموعة إلى جانب الأرجنتين، كلا من أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

وأضاف ميسي: "عليك أن تلعب بأفضل ما لديك عندما تواجه أفضل الفرق في أفضل البطولات".

وبشأن الانتقادات، التي تطاله وبقية المنتخب بعد كل هزيمة، رد ميسي: "الأرجنتين بلد مجنونة بكرة القدم. وطريقة تعامل وسائل الإعلام تعبر بطريقة أو بأخرى عن ذلك".

وستبدأ الأرجنتين مشوارها في كأس العالم، يوم 16 يونيو، عندما تواجه أيسلندا في موسكو.