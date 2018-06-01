وكان المدرب الأرجنتيني، وقع عقدا جديدا مع فريقه الأسبوع الماضي، لمدة 5 أعوام إلا أن تقارير عدة أكدت أن عقده لا يحتوي على شرط جزائي.

وأعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الخميس، استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الفني الفرنسي: "لقد اتخذت قرارا بأني لن أكمل مع ريال مدريد الموسم المقبل"، وتابع: "على الفريق الاستمرار بتحقيق الانتصارات".

يذكر أن زيدان فاز بـ9 ألقاب أثناء فترة تدريبه للفريق الملكي، كان آخرها الفوز على ليفربول الإنجليزي 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا، لينضم إلى مجموعة من صفوة المدربين تضم بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي فازوا بالكأس الأوروبية 3 مرات.