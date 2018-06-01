ويستضيف وريورز المباراة الثانية في السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات، الأحد.

وقبل 36.4 ثانية النهاية، احتسب الحكام خطأ ضد المهاجم بعد تدخل من كيفن دورانت ضد جيمس، لكن بعد مراجعة اللعبة تراجعوا عن قرار هملي حصل وريورز على رميتين حرتين.

ونجح دورانت إدراك التعادل 104-104 قبل أن يتقدم كافاليرز بنقطتين من جيمس.

وأحرز ستيفن كوري نقطتين، بالإضافة إلى نقطة أخرى من رمية حرة ليتقدم صاحب الأرض 107-106.

وحصل جورج هيل على رميتين حرتين نجح في تسجيل الأولى منهما، وأهدر الثانية لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 107-107.

وانتفض وريورز في الوقت الإضافي بفضل تألق ستيفن كوري ودريموند غرين ليحقق الفوز الأول.

وشهدت نهاية المباراة مشادة بين جيمس وكوري وكلاي طومسون، بالإضافة إلى طرد تريستان طومسون لاعب كافاليرز بعد خطأ عنيف من الدرجة الثانية ضد شون ليفنغستون.

وأنهى كوري المباراة مسجلا 29 نقطة فيما أضاف دورانت 26 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 56-56 بعد رمية ثلاثية من بعد منتصف الملعب بقليل من كوري وصمد كافاليرز أمام انتفاضة وريورز المعتادة في الربع الثالث ليبدأ الربع الأخير متأخرا بـ6 نقاط فقط.

وواصل جيمس أداءه المذهل ليصبح اللاعب السادس في تاريخ النهائي، الذي يحرز 50 نقطة على الأقل في مباراة واحدة.

وهذه هي المواجهة الرابعة على التوالي بين في الفريقين في النهائي، إذ نال وريورز اللقب في 2015 و2017، بينما اقتنصه كافاليرز في 2016.