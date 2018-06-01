ونشر قائد الفريق، سيرخيو راموس، صورة تجمعه مع زيدان على إنستغرام وفي الخلفية كأس دوري أبطال أوروبا، فيما وضع نجم الفريق، كريستيانو رونالدو، صورة ضاحكة تجمعه بمدربه زيزو.

وعلى نفس النهج، قام لاعبو الفريق بنزيمة وماركوس ومودريتيش وإيسكو وكاسيميرو وفاران ولوكاس وكروس وأسينسيو بنشر صور للحظات متنوعة جمعتهم مع المدرب الفرنسي، المتوج بثلاث ألقاب لدوري أبطال أوروبا على التوالي ومحققا إنجازا غير مسبوق.

أما ظهير الفريق الأيمن، داني كارفاخال، قام بنشر صورة مؤثرة وهي عندما احتفل اللاعبون بمدربهم زيدان ورفعوه عاليا بعد التتويج بأحد ألقاب دوري أبطال أوروبا.

وأعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الخميس، استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الفني الفرنسي: "لقد اتخذت قرارا بأني لن أكمل مع ريال مدريد الموسم المقبل"، وتابع: "على الفريق الاستمرار بتحقيق الانتصارات".

يذكر أن زيدان فاز بـ9 ألقاب أثناء فترة تدريبه للفريق الملكي، كان آخرها الفوز على ليفربول الإنجليزي 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا، لينضم إلى مجموعة من صفوة المدربين تضم بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي فازوا بالكأس الأوروبية 3 مرات.