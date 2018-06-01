ولم يسبق أن بلغ اللاعب الألماني دور الستة عشر على ملاعب رولان جاروس وخسر في المواجهة الوحيدة التي جمعته مع جومهور في دور الثمانية لبطولة شينتشين المفتوحة العام الماضي.

ويخوض نوفاك ديوكوفيتش البطل السابق اختبارا صعبا ضد الإسباني روبرتو باوتيستا اجوت المصنف 13 في ظل ابتعاد اللاعب الصربي عن مستواه لفترة طويلة.

ويلعب دومينيك تيم المصنف السابع والوحيد الذي تغلب على رفائيل نادال المرشح الأول للفوز باللقب على الملاعب الرملية هذا الموسم ضد الايطالي ماتيو بيرتيني.

وفي منافسات فردي السيدات تلعب الدنمركية كارولين وزنياكي المصنفة الثانية ضد الفرنسية بولين بارمنتييه من أجل مكان في الدور الرابع.

وسحقت وزنياكي منافستها الاسبانية جورجينا جارسيا بيريز بنتيجة 6-1 و6-صفر لتبلغ الدور الثالث وبينما تتفوق بنتيجة 3-1 في مواجهتها ضد بارمنتييه لكنها خسرت أمام اللاعبة الفرنسية في اسطنبول على الملاعب الرملية في وقت سابق من العام الحالي.

وتلعب سلون ستيفنز بطلة امريكا المفتوحة والمصنفة العاشرة في البطولة ضد الايطالية كاميلا جيورجي بينما تلعب مواطنتها الامريكية ماديسون كيز ضد اليابانية الشابة نعومي أوساكا.