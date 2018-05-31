وبنت تقارير صحفية عدة تكهناتها على خارطة المدربين المتاحين، أو حتى المرتبطين بعقود مع أندية ومنتخبات لكن أسلوب لعبهم يلائم الفريق الملكي، أو أبناء النادي الذين يخوضون "مغامرات" تدريبية مع الفرق الأصغر سنا، تماما كما بدأ "زيزو".

وتضم قائمة المرشحين لخلافة زيدان 10 مديرين فنيين، بينهم اثنان فقط بلا عمل، و6 مرتبطين بعقود مع أندية أو منتخبات، واثنان من أبناء النادي، واللائحة الكاملة كالتالي:

1. ماوريسيو بوكيتينو

المدير الفني الأرجنتيني لتوتنهام جدد مؤخرا عقده مع النادي الإنجليزي، لكنه طالما كان محط إعجاب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لا سيما بعدما تمكن من قيادة فريقه لهزيمة الملكي في الموسم المنصرم من دوري أبطال أوروبا.

2. أنطونيو كونتي

المدرب الإيطالي سيكون متاحا على الأغلب الصيف المقبل، لأن رحيله عن تشلسي الإنجليزي بات وشيكا حسب كل المؤشرات، وهو مرشح لتدريب ريال مدريد خلفا لزيدان.

3. أرسين فينغر

بعد رحلة استمرت 22 عاما مع أرسنال الإنجليزي، قد يتحول المدرب الفرنسي المخضرم صاحب الـ68 عاما إلى "سانتياغو بيرنابيو"، حيث قد يجد ضالته في الجمع بين الكرة الجميلة وتحقيق البطولات.

4. يواخيم لوف

مدرب منتخب ألمانيا مدد عقده مع "المانشافت" حتى 2022، لكن حسب تقارير صحفية إسبانية فإن ذلك لا يخرجه من قائمة المرشحين لخلافة زيدان بسبب علاقته الجيدة ببيريز.

5. خورخي سامباولي

مدرب آخر يتحضر للمشاركة في كأس العالم هو سامباولي قائد كتيبة الأرجنتين، لكن عادة هذا المنتخب الطارد للمدربين تجعل منه مرشحا لخلافة زيدان في ريال مدريد، لا سيما أنه يمتلك خبرة في الدوري الإسباني اكتسبها من رحلته مع إشبيلية.

6. ماوريسيو ساري

اختتم المدرب الإيطالي مسيرته مع نابولي بموسم رائع في الدوري المحلي، وكان منافسا شرسا على اللقب لكن يوفنتوس حسمه في الأمتار الأخيرة، ويرى كثيرون أنه سيكون ملائما لتدريب الـ"ميرينغي".

7. ماسيمليانو أليغري

ربما يبحث المدرب صاحب الـ 50 عاما عن تحد جديد بعيدا عن فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، بعدما قاده للقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي تحت إمرته والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

8. مارسيلينو غارسيا تورال

خلال الموسم المنصرم من الدوري الإسباني، قدم فالنسيا عروضا مميزة للغاية تحت قيادة تورال وعاد لدوري أبطال أوروبا، ويعتقد على نطاق واسع أنه سيكون أحد الأسماء التي ستؤخذ في الاعتبار عن تحديد خلف زيدان.

9. غوتي

ابن ريال مدريد وأحد أفضل لاعبيه على مدار التاريخ ومدرب فريق 19 عاما، قد يحصل على فرصة من جانب إدارة النادي، استنادا إلى شعبيته الكبيرة بين الجماهير.

10. سانتياغو سولاري

نجم آخر تألق مع ريال مدريد ومدرب فريق الشباب "كاستيا"، الأرجنتيني سولاري الآن في نفس الموقع الذي صعد منه زيدان لتدريب الفريق الأول في أعقاب رحيل رافايل بنيتز في يناير 2016، ويقدم سولاري أداء راقيا مع صغار الملكي.