وقال لامبارد عقب تعيينه في أول مهمة في مسيرته التدريبية: "رغبت دائما في تدريب فريق يملك تقليدا كبيرا وتاريخا مثل ديربي كاونتي، وبالتالي فإنها فرصة عظيمة بالنسبة لي".

وأضاف لاعب الوسط الدولي السابق في تصريح للموقع الرسمي للنادي: "أنه أول عمل لي كمدرب، ولكنني عملت بتعاون كبير مع بعض افضل مدربي كرة القدم ولدي الثقة في قدراتي الشخصية والفريق المحيط بي بمن فيها مجلس الإدارة".

ووجد ديربي كاونتي الذي شارك في الأدوار الإقصائية المؤهلة للدوري الممتاز هذا الموسم دون أن ينجح في الصعود، نفسه دون مدرب بعد رحيل غاري رويت لتدريب ستوك سيتي، أول الهابطين من الدرجة الممتازة.

واعتزل لامبارد (39 عاما) اللعب في فبراير 2017 بعد مسيرة حافلة استمرت 21 عاما، بينها 13 موسما مع تشلسي الذي سجل له 211 هدفا، قبل أن ينهيها مع نيويورك سيتي الأميركي.