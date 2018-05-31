وقال تيري في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البريطانية الخميس: "سأتذكر الوقت الذي أمضيته هنا وسأتذكر إلى أي درجة كنا قريبين من تحقيق هدفنا" في إشارة إلى اقتراب الفريق من التأهل للدرجة الممتازة.

وأضاف اللاعب البالغ 37 عاما: "بذلت كل ما في وسعي هذا العام على أرضية الملعب وخارجها ولا زلت أعاني اليوم بسبب عدم نجاحنا في العودة الى الدوري الممتاز الذي ينتمي إليه هذا النادي بنسبة 100 في المئة".

ولم يكشف قائد المنتخب الإنجليزي السابق عما إذا كان سيواصل مسيرته الكروية أو سيعتزل اللعب.

وفشل أستون فيلا الذي هبط الى الدرجة الأولى موسم 2015-2016، في العودة إلى الدوري الممتاز على الرغم من شرائه من قبل رجل الأعمال الصيني طوني جيا.

ودافع تيري عن ألوان تشلسي لمدة 22 عاما توج معه خلالها على دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، و5 ألقاب في الدوري الإنجليزي، و4 ألقاب في كأس إنجلترا.