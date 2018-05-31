ونشر نجم برشلونة الإسباني فيديو لطفليه يغنون، ويصيحون تشجيعا لوالدهم الذي يواجه ضغوطا كبيرة لكسر عقدته مع الألقاب مع منتخب الأرجنتين.

وظهر في الفيديو القصير ابني ميسي، تياغو (5 أعوام) وماتيو (عامين)، يرتديان قميص المنتخب الأرجنتيني بالرقم 10، أثناء غنائهم أغنية "هيا يا أرجنتين" الشهيرة.

وتقول كلمات الأغنية التي اشتهر بها مشجعي الأرجنتين في السبعينيات والثمانينيات: "هيا هيا يا أرجنتين.. سنفوز.. من أجل الجماهير.. لن نتوقف.. لن نتوقف عن تشجيعكم".

ونشر ميسي الفيديو على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" الأربعاء، وشاهده أكثر من 14 مليون شخص خلال 24 ساعة.

ويسعى ميسي لقيادة الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم الذي طال انتظاره، ولكن سيتوجب عليه أولا تجاوز المجموعة الرابعة التي يلعب فيها "منتخب التانغو" بجوار كرواتيا وآيسلندا ونيجيريا.