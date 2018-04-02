ووضع سبيرز حدا لمسيرة انتصارات روكتس في 11 مباراة متتالية بعدما سجل أولدريدج 23 نقطة إضافة لاستحواذه على 14 كرة مرتدة.

ويحتل سان أنطونيو المركز الرابع في القسم الغربي متقدما بفارق ضئيل على أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي هزم نيو أورليانز بليكانز 109-104 بعدما حقق راسل وستبروك 3 أرقام مزدوجة.

وسجل وستبروك 26 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة ومرر 13 كرة حاسمة ليضع ثاندر حدا لثلاث هزائم متتالية.

وحقق ليبرون جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 17 هذا الموسم بعدما سجل 16 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ومرر 12 كرة حاسمة ليقود كليفلاند كافاليرز لتعويض تأخره والفوز 98-87 على دالاس مافريكس.

وتغلب غولدن ستيت وريورز 117-107 على فينكس صنز مستفيدا من ثلاث رميات ثلاثية عن طريق كيفن دورانت ودريموند جرين وكوين كوك في الربع الثالث.

وانتصر فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للمرة العاشرة على التوالي بعدما هزم تشارلوت هورنتس 119-102 وفاز بورتلاند تريل بليزرز113-98 على ممفيس جريزليز محققا انتصاره 17 في اخر 20 مباراة.

وسجل فيكتور أولاديبو 30 نقطة ليمنح انديانا بيسرز الفوز111-104 على لوس انجليس كليبرز بينما أحرز ريجي جاكسون 12 من نقاطه 29 في اللقاء خلال الربع الأخير ليتغلب ديترويت بيستونز 108-96 علىبروكلين