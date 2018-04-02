وأعتاد الجمهور الكتالوني على إطلاق صافرات الاستهجان أثناء عزف السلام الوطني لإسبانيا، كتعبير عن رغبته في الانفصال، وهو من المتوقع أن يتكرر في نهائي هذا الموسم الذي سيحتضنه ملعب واندا ميترو بوليتانو.

ونقل موقع كووورة عن صحيفة "سبورت" تعليق تيباس على ذلك إذ قال: "في الحقيقة لا أعرف هل ستكون هناك عقوبات مالية أم لا؟ كأس الملك مختلف عن الليغا، ولكن كما قلت من قبل يجب أن يتم توقيع عقوبات حتى لو وصل الأمر لإيقاف المباراة".

وتابع: "لا يجب تغيير الكثير، علينا تطبيق المادة 155 من القانون في مباراة واندا ميتروبوليتانو، حتى لا يتم خلط الرياضة بالسياسة".