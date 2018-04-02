وظهر الإرهاق على اللاعب الأميركي البالغ عمره 32 عاما في المجموعة الثانية لكنه فاز بالشوط التاسع ليتقدم 5-4.

وألهمت هذه اللحظة إيسنر وفاز بتلك المجموعة وبالتالية ليحقق انتصاره الأول على زفيريف.

وقال المصنف 14 في مقابلة بجانب الملعب بعد الفوز بجميع أشواط إرساله "لم أتوقع ذلك".

وسيمكن الفوز إيسنر من الوصول إلى أفضل تصنيف عالمي للاعب أميركي في الوقت الحالي بتقدمه إلى المركز التاسع عندما يصدر التصنيف الجديد الاثنين القام .

وكانت المباراة، التي استمرت ساعتين ونصف الساعة، الأخيرة في بطولة ميامي باستاد كراندون بارك فبعد 32 عاما ستنتقل المسابقة إلى ملعب جديد في العام المقبل.

كما أنها تأتي في ظل تألق التنس الأمريكي بعد فوز سلون ستيفنز، بطلة أميركا المفتوحة، بلقب السيدات في ميامي السبت.