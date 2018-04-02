أبو ظبي - سكاي نيوز عربية لحق الاتحاد بالفيصلي إلى نهائي مسابقة كأس الملك السعودي في كرة القدم، بفوزه على مضيفه الباطن 6-2، الأحد، في حفر الباطن.
وتقدم صاحب الأرض مرتين بواسطة الباطن مرتين بواسطة البرازيليين غيلييرمي (2) وجوناثان بنتيش (62)، وكان رد الاتحاد قاسيا بسداسية تناوب على تسجيلها التشيلي كارلوس فيلانويفا (5 و88 من ركلة جزاء) وعبد الرحمن الغامدي (68 و72) والتونسي احمد العكايشي (77) وعبد العزيز العرياني (90+2).
وكان الفيصلي تخطى الأهلي 1-صفر، وحال دون أن يتحول النهائي إلى دربي بين قطبي مدينة جدة.