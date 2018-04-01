ونعى الأفريقي في بيان نشره عبر فيسبوك "المحب" (المشجع) عمر العبيدي، الذي بلغ من العمر 18 عاما، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني، "أن الحماية المدنية انتشلت صباح الأحد جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاما من مجرى مياه (وادي مليان) الذي يبعد نحو 3 كلم عن ملعب رادس"، لافتا إلى أن القضاء سيتولى البحث في القضية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات اعتبر بعضها أن الشاب ألقى بنفسه في مجرى المياه، وأرجع البعض الآخر السبب إلى الهروب من قوات الأمن إثر مناوشات بين أنصار الفريقين.

وتتكرر في تونس أحداث العنف في الملاعب، ففي مارس تعرضت غرفة النقل المباشر التابعة للقناة الرسمية "الوطنية" لاعتداء من قبل مشجعي النجم الساحلي، على هامش مباراته مع الأفريقي في مدينة سوسة.

وفي منتصف فبراير، أصيب 38 شرطيا إثر تعرضهم للرشق بقنابل دخانية وحجارة ومقاعد في مباراة بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي في العاصمة تونس.