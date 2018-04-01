وحقق أرسنال الفوز الثاني على التوالي ورد الدين لستوك، الذي تغلب عليه على ملعبه في المرحلة الثانية 1-صفر، ملحقا به الخسارة الثالثة تواليا.

وسجل بيير-إيمريك أوباميانج الهدف الأول من ركلة جزاء، وأضاف المهاجم الغابوني المنضم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب بعد كرة عرضية في الدقيقة 86.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي، أحرز ألكسندر لاكازيت الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة جزاء أخرى.

وبقي أرسنال في المركز السادس لكن رصيده أصبح 51 نقطة بينما استمرت معاناة ستوك، وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي وتجمد رصيده عند 27 نقطة بالمركز 19 وقبل الأخير وبفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.