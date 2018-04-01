وبفضل هدفين من المهاجمين ساديو ماني والمصري الدولي محمد صلاح، قلب ليفربول تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه كريستال بالاس السبت، في المباراة رقم 100 للمدرب الألماني يورغن كلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن تتاح لليفربول فترة كافية للاحتفال والراحة بالفوز المحلي، إذ سيستضيف في ملعبه أن فيلد الأربعاء المقبل فريق المدرب بيب غوارديولا في البطولة الأوروبية الأبرز للأندية.

وقال فان ديك، على موقع ناديه الرسمي على الإنترنت، "أتطلع للمباراة، وأعتقد أن كل لاعب يرغب في المشاركة في مثل هذه المباريات. ونحن سنستعد جيدا للمواجهة وسنكون على أهبة الاستعداد لها".

وربما يخوض ليفربول المباراة محروما من جهود لاعب الوسط آدم لالانا، الذي اضطر للخروج من مباراة السبت بعد ثلاث دقائق من نزوله بديلا لأحد زملائه.

وبعد المباراة، وصف المدرب كلوب إصابة لالانا بأنها "ضربة كبيرة جدا جدا" للفريق.

وسيغيب عن المواجهة أيضا المدافع جو غوميز بسبب تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل خلال وجوده مع منتخب إنجلترا الجمعة الماضي، في مباراة ودية أمام هولندا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 66 نقطة، متقدما بخمس نقاط على توتنهام هوتسبير الرابع، والذي سيحل ضيفا على جاره اللندني تشيلسي حامل اللقب في وقت لاحق، الأحد.