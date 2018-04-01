واقترب الفريق الأندلسي من أن يصبح أول فريق يهزم برشلونة في الدوري المحلي ودوري الأبطال هذا الموسم، قبل أن تهتز شباكه مرتين عن طريق لويس سواريز والبديل ليونيل ميسي في غضون دقيقة واحدة.



وسبب الخط الأمامي لإشبيلية والمكون من خواكين كوريا وخيسوس نافاس وفرانكو فاسكيز ورأس الحربة لويس موريل صداعا كبيرا لصاحب الصدارة في كل هجمة مرتدة صوب مرمى الضيوف.

وقال المدرب الإيطالي الذي تأهل فريقه لدور الثمانية للمرة الأولى طوال تاريخه بعد التغلب على مانشستر يونايتد الإنجليزي "الليلة سأنام جيدا.. أنا فخور بفريقي وبالروح التي ظهر بها لكن علينا تقديم أداء أفضل والعمل على التهديف عندما تتاح لنا الفرصة لذلك . سنحت لنا فرص لحسم الفوز وللأسف لم نفعل".

ويحتل إشبيلية المركز السادس في الدوري الأسباني.

وقبل مواجهة برشلونة، خسر إشبيلية في ست من آخر 12 مباراة في الدوري المحلي منذ أن تولى مونتيلا تدريبه خلفا لسلفه المقال إدواردو بريسو.