ونقل موقع "سبورت 360" عن الصحيفة تساؤلها أنه كيف سيكون العملاق الكتالوني بدون نجمه الأول ليونيل ميسي؟، خاصةً وأنه يضع بصمته في كل لقاء يشارك فيه، فبالرغم من مشاركته في 30 دقيقة فقط، نجح في صناعة الفارق وتعادل البلوغرانا مع مضيفه الصعب إشبيلة، وبالتالي الحفاظ على سجل الفريق خالي من الهزائم حتى الآن بالدوري.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أنقذ برشلونة من هزيمة مستحقة على يد إشبيلية، ضمن الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإسباني

وكان فريق إشبيلية قد استضاف منافسه برشلونة على ملعب الأول “سانشيز بيزخوان”، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وتأخر فريق برشلونة في النتيجة بهدفين نظيفين حتى الدقيقة الـ88 من عمر اللقاء، ليحول نجما البلوغرانا التأخر في النتيجة لتعادل عبر أقدام لويس سواريز، وليونيل ميسي.

يذكر أن ليونيل ميسي قد سجل حتى الآن مع فريقه برشلونة هذا الموسم 35 هدفًا، وصنع ستة عشر آخرين، خلال 46 مباراة.