وعاد كلاي طومسون من الإصابة ليسجل 25 نقطة ويساهم في تحقيق وريورز رابع انتصار له فقط في اخر 11 مباراة.

وسجل ماركوس موريس 25 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وأضاف جيسون تاتوم 24 نقطة ليتفوق بوسطن سيلتيكس 110-99 على تورونتورابتورز في مباراة بين فريقي القمة في القسم الشرقي.

وأضاف تيري روزيير 21 نقطة وأحرز آل هورفورد 14 نقطة لصالح سيلتيكس الذي حقق انتصاره السادس على التوالي وقلص الفارق إلى مباراتين مع رابتورز متصدر القسم الشرقي مع تبقي ست مباريات لكل منهما في المرحلة التمهيدية للموسم.

وفاز ديترويت بيستونز 115-109 على نيويورك نيكس بفضل 22 نقطة من أندريه دروموند وتغلب واشنطن ويزاردز 107-93 على تشارلوت هورنتس بعد ما سجل له أوتو بورتر جونيور 26 نقطة