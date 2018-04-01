ففي لقاء الديربي أمان فريق لوسن أنجلس فوتبول، شارك إبرا بعد دخوله بديلا الهدف الثالث من ضربة صاروخية عابرة للقارات في الدقيقة 73، ليمنح فريقه التعادل، قبل أن يضع برأسه في الدقيقة 91 هدف الفوز في وقت قاتل.

وكان اللاعب السويدي قد قدم رسميا الجمعة كلاعب للوس انجليس غالاكسي، بعدما وافق مانشستر يونايتد هذا الأسبوع على فسخ تعاقده معه.

وعانى السلطان من انخفاض مستواه نتيجة الغياب المتكرر عن المباريات بسبب الإصابات.

ولم ينه إبراهيموفيتش بذلك موسمه الثاني مع النادي الإنجليزي، علما أن عقده كان من المقرر أن ينتهي في ختام الموسم الحالي.