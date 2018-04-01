ووسع يوفنتوس، الساعي للقبه السابع على التوالي، فارق الصدارة إلى أربع نقاط مع أقرب منافسيه رغم اهتزاز شباكه بأول هدف في الدوري في 2018 عبر مدافعه السابق.

وأحرز باولو ديبالا هدف التقدم ليوفنتوس بعد سبع دقائق من البداية لكن بونوتشي، الذي غادر يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي،أدرك التعادل بضربة رأس لينهي 959 دقيقة لم تتلق خلالها شباك يوفنتوس أي أهداف في الدوري، وهو ثاني أطول رقم قياسي في تاريخ البطولة.

وعقب الهدف اتخذ ميلانو زمام المبادرة وردت العارضة محاولة للتركي، لكن كالعادة انتفض يوفنتوس وهذه المرة بفضل كوادرادو الذي تابع تمريرة عرضية لسامي خضيرة بضربة رأس في الزاوية البعيدة قبل 11دقيقة من النهاية، وبعدها أضاف خضيرة بنفسه الهدف الثالث.

ويتصدر يوفنتوس، الذي سيستضيف ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، المسابقة برصيد 78 نقطة مقابل 74 لنابولي و60 لروما و58 لإنترناسيونالي.