وأبرز بيل سرعته الهائلة في سباق على الكرة بعد تمريرة من زميله السابق في توتنهام لوكا مودريتش، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 26 وأضاف كريم بنزيمة هدفا من ركلة جزاء بعد خطأ ضد لوكاس فاسكيز.

وانتزع بيل ركلة جزاء نفذها بنفسه بنجاح في الشوط الثاني، ليضمن لريال مدريد الانتصار أمام الفريق المتعثر صاحب المركز 18 والذي يبتعد بسبع نقاط عن منطقة الأمان.

واضطر ناتشو فرنانديز، مدافع الريال، للخروج من الملعب في الشوط الأول بسبب إصابة في الفخذ وبكى اللاعب الإسباني أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء وبدا أنه سيغيب عن مواجهة يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يعتمد زين الدين زيدان مدرب ريال على رونالدو ومارسيلو وتوني كروس لمنحهم راحة قبل لقاء يوفنتوس، كما غاب إيسكو وراموس، بسبب الإصابة وداني كارفاخال بسبب الإيقاف.

ويتبوأ الريال المركز الثالث في الدوري برصيد 63 نقطة وبفارق 12نقطة عن برشلونة المتصدر الذي يواجه أشبيلية، يوم السبت.



