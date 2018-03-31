ووضع المهاجم البلجيكي "الشياطين الحمر" في المقدمة في الدقيقة الخامسة، بعد تمريرة من أليكسيس سانشيز الذي أضاف الهدف الثاني بعد ذلك بربع ساعة.

وسيطر فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على اللعب رغم أن ديفيد دي خيا أنقذ فرصتين من تامي أبراهام.

وبقي سوانزي، الذي تحسن مستواه تحت قيادة البرتغالي كارلوس كارفالياو صديق ومواطن جوزيه مورينيو، فوق منطقة الهبوط بثلاث نقاط.