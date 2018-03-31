ودخل مرسيليا إلى المباراة وهو يبحث عن تعويض هزيمته في المرحلة السابقة 2-3 أمام ليون، منافسه الوحيد على المركز الثالث، ونجح الفريق المتوسطي في تحقيق مبتغاه بعد مباراة شاقة استهلها بالتقدم في الدقيقة 36 عبر فالير جرمان.

وتعرض مرسيليا لضربة في بداية الشوط الثاني بإصابة حارسه ستيف مانداندا للمرة الثانية في المباريات الخمس الأخيرة، ما اضطر المدرب رودي غارسيا إلى استبداله بيوهان بيلي.

وبقيت النتيجة على حالها حتى ربع الساعة الأخير من اللقاء حين أدرك الكوري الجنوبي كوون تشانغ-هون التعادل لديجون، لكن جرمان قال كلمته مجددا عندما مرر كرة هدف التقدم الثاني لفريقه برأسية إلى الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (88).

وفي الثواني الأخيرة للمبارة خسر ديجون جهود سيدريك يامبيري لتسببه بركلة جزاء على أوكامبوس، تقدم لها ديميتري باييت، لكن الحارس باتيست رينيه حرم الضيوف من الهدف الثالث (3+90)، قبل أن ينحني بعدها بدقيقتين أمام ركلة جزاء أخرى نفذها باييت أيضا (5+90).

ورفع مرسيليا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن ليون الذي يلتقي الأحد مع ضيفه تولوز، و4 نقاط عن موناكو الثاني الغائب عن هذه المرحلة كما حال المتصدر باريس سان جرمان لانشغالهما بنهائي كأس الرابطة.