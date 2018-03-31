وكان بوغبا وهو فرنسي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في مباراة أمام بازل السويسري في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر الماضي، وفشل بعد التعافي في استعادة سابق تألقه الذي ظهر به في بداية الموسم.

وبعد ذلك غاب بوغبا (25 عاما) عن اللعب خلال الموسم الحالي بسبب إصابات خفيفة وتراجع المستوى، ولم يشارك أساسيا في آخر 3 مباريات ليونايتد.

وقبل مواجهة سوانزي سيتي في وقت لاحق، السبت، قال مورينيو في تصريحات صحفية: "مستوى أداء بوغبا لا علاقة له بالإصابة لأنه تعافى بصورة جيدة".

وردا على سؤال بشأن أسباب تراجع أداء لاعب الوسط الفرنسي الدولي قال مورينيو: "اسألوه عن ذلك عندما تتاح لكم الفرصة (...) أنا أقوم بعملي وهو كل ما أستطيع القيام به، ولا يمكنني فعل أي شيء أخر".

وأردف المدرب البرتغالي المخضرم: "تعافى جيدا بعد الإصابة. لقد كانت إصابة خطيرة تنتهي بجراحة في معظم الحالات".

وتابع: "أعتقد أن حالته أكثر من جيدة بعض التعافي من الإصابة العضلية. لم تعاوده أثار الإصابة مطلقا".

وأحرز بوغبا هدفا وهيأ الثاني في فوز فرنسا 3-1 على روسيا وديا الثلاثاء الماضي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بين فرق دوري إنجلترا العشرين برصيد 65 نقطة من 30 مباراة متخلفا بفارق 16 نقطة عن جاره المتصدر مانشستر سيتي.